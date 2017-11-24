Van'da eğitime kar engeli (2)- Yeniden

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN\'da, dün gece başlayıp, bugün de aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipinin etkili olduğu kentte eğitime ara verilirken, 348 mahallenin ve mezranın yolu da ulaşıma kapandı.

Van\'ı ve çevresini etkileyen yağmur, gece saatlerinde kar yağışına dönüştü. Sabaha kadar aralıksız yağan kar, kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah yaklaşık yarım metrelik kar manzarasına uyanan öğrenciler, eğitime ara verildiği haberini Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla öğrendi. Kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyuran Zorluoğlu, \"Değerli öğretmen ve öğrencilerimiz, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde eğitim- öğretime 24 Kasım 2017 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir\" dedi. Vali Zorluoğlu\'nun tatil haberini duyurmasının ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da Twitter üzerinden derslere ve sınavlara bugün için ara verildiğini açıkladı.

YOLLAR KAPANDI

Kar yağışıyla tipinin devam ettiği Van ve çevresinde, 348 mahalle ve mezranın yolu da ulaşıma kapandı. Kara yolları ile büyükşehir belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için yoğun çalışma başlattı.

Öte yandan kara hazırlıksız yakalanan çok sayıda araç, yollarda mahsur kaldı. Kış lastiği takmayan araçların buz pistine dönen yollarda kayması, trafiğin aksamasına neden oldu. Uçak seferleriyle ilgili ise yetkililer, henüz bir iptalin söz konusu olmadığını; ancak hava şartlarına göre rötar yaşanabileceğini belirtti.



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