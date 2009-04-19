Van'da, DTP'lilerden tutuklamalara protesto

Van’da DTP il binası önünde toplanan yaklaşık 200 partili, son yapılan operasyonlarla DTP yöneticilerin gözaltına alınıp tutuklanmasını protesto etmek için basın açıklaması yaptı. Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan gruptakiler, 5 dakikalık oturma eyleminden sonra olaysız dağıldı.



DTP il binası önünde toplanan aralarında DTP Van Milletvekili Özdal Üçer, DTP'li ilçe ve belde belediye başkanlarının bulunduğu yaklaşık 200 kişi, `Siyasi darbelerle de irademizi kıramazsınız' yazılı pankart açtı. Sık sık terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Basın açıklamasını DTP yöneticisi Semira Varlı okudu. Varlı, operasyonların siyasi bir karar olduğunu belirterek, Kürt halkının özgürlük mücadelesinin bastırılma konsepti çerçevesinde geliştirilen bir saldırı dalgası olduğunu söyledi. Varlı konuşmasını şöyle sürdürdü:



``Devlet ve hükümet bu iradeyi bastırmak, kabul etmemek ve geriletmek amacıyla bu operasyona karar vermiştir. Kürtler'e haddini bildirmek ve hizaya çekmektir. Böylece irade kırılarak, bastırılarak partimizin ve halkımızın teslim alınması hedef alınmıştır. Genelkurmay Başkanı yıllık değerlendirmesi de Türkiye'nin sorunlarını dile getirirken altını çizerek, `Türkiye halkı' tanımlamasını yapıyor. Bu açıklamalar Genelkurmay'ın iktidar olduğunu Türkiye'de cesaretli bir şekilde sorunları masaya yatırıp çözebilecek siyasi bir iktidarın olmadığını gösteriyor. Parti olarak halkımızla birlikte bu operasyonlar ve yönelimler karşısında özgürlük taleplerimiz gerçekleşinceye kadar gerekirse canımızı feda ederek mücadeleyi kat be kat devam ettireceğiz'' dedi.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı basın açıklamasından sonra kalabalık 5 dakikalık oturma eylemi yapıp, olaysız dağıldı.



