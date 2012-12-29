Van'da donmuş dereye düşen çocuk bulunamadı

Van'ın Muradiye ilçesinde koyun otlatan 12 yaşındaki Kıyasettin Bedirhanoğlu,dün (29 Aralık 2012) hayvanlara su vermek için donmuş derenin buzunu kırınca, suya düştü. Olay yerine koşan arkadaşları ve köylüler çaresiz kalınca itfaiyeye haber verildi. Yapılan çalışmalar sonuç vermeyince Van'dan arama kurtarma ekipleri çağrıldı.

Hava kararınca ara verilen çalışmalara bu sabah Ankara'dan gelen 15 kişilik ‘jandarma sualtı arama kurtarma timi’ de katıldı. Ekiplerin, yaklaşık 3 kilometrelik buzla kaplı alandaki arama çalışması akşam saatlerine kadar sürdü. Derenin üzerindeki buzları iş makineleri ve zıpkınlarla kıran ekipler, saatlerce suda kaldı ancak küçük çocuğa ulaşamadı.