Van'da dolara tepki halayı

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Gevaş ilçesi, ilginç bir protestoya ev sahipliği yaptı. Türkücü Aydın Aydın\'ın organizasyonuyla, ABD\'nin Türkiye üzerindeki ekonomik yaptırım kararı, \'Dolara inat halay\' sloganıyla protesto edildi. Türkücü Aydın\'ın söylediği Kürtçe şarkılar eşliğinde, yere atılan ABD dolarlarının üzerinde, vatandaşlar halay çekip tepkilerini dile getirdi.

Sıra dışı klip ve şarkılarla gündeme gelen ve 4 yıl önce çevre temizliğine dikkat çekmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne çıkarak burada bestelediği \'Pıt-Pet\' şarkısını söyleyen, tasarladığı kıyafetiyle ilgi çeken, son olarak da hayvan haklarına dikkat çekmek için 2 bin 500 rakımlı Hakkari\'nin Merga Miran Yaylası\'nda ak koyun ve kara koçu davul zurna eşliğinde evlendiren Aydın Aydın, yine ilginç bir protestoya imza attı. Aydın, dün akşam TRT-Kurdi\'de yayınlanan \'Çepik\' programı için geldiği Van\'ın Gevaş ilçesi meydanında, program öncesi vatandaşları halaya davet etti, ardından da üzerinde taşıdığı dolarları düğün halayının içerisine attı. \'Çepik \' programına katılan Gevaşlı vatandaşlar, Türkücü Aydın Aydın\'ın söylediği Kürtçe şarkılar eşliğinde, yere atılan dolarların üzerine basıp halay çekti.

ABD\'nin ekonomik yaptırım kararına tepki amaçlı yapılan halaylı protestoya destek veren Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, \'dolara inat\' halay çektiklerini belirterek, \"Biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Gelecek Türkiye devridir. Biz bu ülkenin bütün değerlerine önem verdiğimiz gibi, para birimimize, Türk lirasına sonsuz güveniyoruz, inanıyoruz. Cennet gibi bir vatanımız var. Bu cennet vatanımızda bizim dolarla, başka şeylerle işimiz olmaz. Dolar, Türk parası karşısında solar. Dolara inat halayımızı çektik\" dedi.

\'BAŞIMIZIN TACIDIR TL, HAYDİ TÜRKİYEM EL ELE\'

Organizasyonu yapan Türkücü Aydın Aydın ise, \"Bizim bundan sonra sloganımız. Başımızın tacı TL, doları bozalım hele, duyan duymayana desin, Haydi Türkiyem el ele. Bundan sonra bizim TL\'miz Allah\'ın izniyle dünyanın en değerli parası, lirası. O yüzden de Vanlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

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