-Van'da doğalgaz kesintisi yok İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım A.Ş, Van'da dün meydana gelen deprem felaketinin ardından doğal gaz arzının kesintisiz sürdürüldüğünü bildirdi. Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamada, hasarlı bina ve sokaklarda önlem amaçlı olarak uygulanan gaz kesintilerinin, yapılan tetkiklerin ardından gaz vermeye engel bir durum teşkil etmeyen binalarda ortadan kaldırılarak buralara yeniden gaz verildiği kaydedildi. Van'da yaşanan deprem felaketinin ardından, Aksa Van Doğal Gaz acil ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, acil müdahale yapılacak hasarlı bina ve sokaklarda doğalgaz kesintisi uyguladığı belirtilen açıklamada, doğalgaz acil müdahale ekiplerinin kurtarma çalışmaları esnasında doğabilecek doğalgaza bağlı diğer risklerin sıfıra indirilmesi amacıyla gerekli önlem ve müdahaleleri uyguladığı, Aksa Malatya Doğal Gaz ve Aksa Elazığ Doğal Gaz şirketlerinden de acil müdahale araç ve ekiplerinin bölgeye destek olarak sevk edildiği ifade edildi. Deprem esnasında ve sonrasında, bölgede hasarlı binalar ile kazı ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerdeki zorunlu kesintiler dışında doğalgaz kesintisi uygulanmadığı, yapılan müdahalelerin sonrasında, şebekede gerekli kontroller yapılarak, alınan önlemlerle doğalgaz arzının kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli çalışmaların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, doğalgaz kullanan vatandaşların, bölge afet koordinasyon merkezi yetkilerince evlerine girmelerinde bir sakınca görmemeleri durumunda, gerekli tetkikleri Aksa Van Doğal Gaz ekiplerine yaptırmalarının ardından doğalgaz kullanmaya engel bir durumun olmayacağı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Van doğalgaz şebekesinde deprem esnasında ve sonrasında hiçbir kesinti yaşanmamış, ancak deprem esnasında çalışır vaziyette bulunan Aksa Enerji Van Doğal Gaz Çevrim Santrali elektrik dağıtım şebekesinde meydana gelen hasar nedeniyle elektrik arzında kesinti uygulamak zorunda kalmıştır. Yapılan hasar tespit ve onarım çalışmalarının ardından, santral yeniden devreye girmiş ve akşam saatlerinde Van'ın büyük bölümüne elektrik arzı da sağlanmıştır.''