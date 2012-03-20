Van'da dikkat çeken Nevruz panklartı: Bizi 7,2 yıkamadı T.C'nin ne haddine

T24 - Van’da sabah saatlerinden itibaren gergin başlayan nevruz etkinlikleri, polisin izin vermemesi üzerine BDP’nin belirlediği İtfaiye Meydanı yerine, yakınında bulunan Erek Dağı Caddesi’nde başladı. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu nevruz etkinliğine ;yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Sırasıyla BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş, Belediye Başkanı Bekir Kaya, Milletvekili Nazmi Gür ve son olarak BDP Genel Başkanı Demirtaş’ın yaptığı konuşmaların ardından, saat 14.00’de etkinlik sona erdi.

Polisten gaz bombası, eylemciden taş

Bunun üzerine kalabalık, polisin girmelerine izin vermediği İtfaiye Meydanı’na doğru Demirtaş ve beraberindekilerle birlikte yürüyüşe geçti. Geniş güvenlik önlemi alan polis, kalabalığın dağılmasını istedi. Ancak yürüyüşün devam etmesi üzerine polis tazikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.

Demirtaş ve ;beraberindekileri partililer uzaklaştırırken, yüzlerce gösterici polisleri yoğun bir taş ve havai fişek yağmuruna tuttu. Bunun üzerine polis de gözyaşartıcı bomba ve tazyikli su kullanarak grupları dağıttı. Alana ve il merkezine girmelerin izin verilmeyen göstericiler, polisin takibi ile tamamen dağıtıldı.

Polis yürüyüş yaptı

Göstericilere müdahalenin ardından 20 çevik kuvvet polisi ’Her şey vatan için’ yürüyüş kararıyla 200 metre kadar yürüdü. Göstericiler sokak aralarında dağılıp, izlerini kaybettirirken, polisin kent merkezindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Bu arada Van polisi, ilk defa yapılan bir gösteriyi, 3G sistemiyle tüm güvenlik birimlerine canlı olarak aktardı. Polis kameraları tarafından çekilen görüntüleri, güvenlik birimleri canlı olarak izleyebildi.

BDP'li Başkan yaralandı

BDP’nin izinsiz olarak yaptığı nevruz etkinliğinin ardından çıkan olaylarda ise ilk belirlemelere göre 5 kişi gözaltına alındı. BDP’li Belediye Başkan Yardımcısı Abdurahman Doğar başına isabet eden taşla yaralanırken, BDP’nin parti otobüsü de çıkan olaylar sırasında zarar gördü. Çıkan olaylarda bazı sivil vatandaşlar da zor anlar yaşadı.