Van'da dere yatağında silah ve mühimmat ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN\'da polisin ihbar üzerine düzenlediği operasyonda bir dere yatağında yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aldıkları ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi\'ne operasyon düzenledi. Terörle mücadele, özel harekat, istihbarat, olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanlarının katıldığı operasyonda bir dere yatağında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 4 kalaşnikof marka silah, 1 RPK-74 uzun namlulu silah, 2 kalaşnikof marka silaha ait şarjör, 3 el bombası ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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