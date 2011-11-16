-Van'da depremzede esnafa kredi müjdesi İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ''Van'da 6 bin işletme 250 milyon liralık bir kredi hacminden yararlanma imkanı bulmuş olacak'' dedi. Ergün, 8. Hükümetlerarası Genel Kurul toplantısı ve komite toplantılarının açılışının ardından, basın mensuplarının Van'daki depremde zarar gören esnafa yönelik destekler konusundaki sorularını yanıtladı. Zaman zaman doğal afetlerle ilgili özellikle o bölgede ticari hayatın canlanması ve afetlerden zarar gören esnaf ve sanatkarın, KOBİ'lerin, işletmelerin yeniden kendilerini yeni döneme uyarlayabilmeleri için bazı destek programları hazırladıklarını ifade eden Ergün, Van için de özellikle oradaki tahribatın ağırlığını görerek bir destek programı hazırladıklarını belirtti. Ergün, ''Genel destek programını biraz daha revize ederek, öncelikle Van ilindeki zarar görsün görmesin, herhangi bir yıkıma uğrasın uğramasın, bütün KOBİ'ler için, esnaf ve sanatkar için üst limiti 30 bin lira olan, bir yılı ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli ve faizsiz bir kredi paketi açmış bulunuyoruz. Kredi faiz desteği KOSGEB tarafından karşılanmış olacak'' dedi. Öbür taraftan işyeri zarar gören, malını kaybeden, malı zarar gören ve yeniden işyerini kurmak, canlandırmak için finansmana ihtiyacı olan işletmelere de üst limiti 100 bin lira olan ve yine 1 yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli ve faizsiz ikinci bir kredi paketi açtıklarını bildiren Ergün, ''Yine bunun da zarar görenler için 30 bin lira üst limiti olan, zarar görsün görmesin Van'daki işletmeleri kapsayacak. Bu ekonomiyi canlandırmak amacıyla, diğeri ise işyeri zarar görenlerin yeniden işyerlerini kurması amacıyla verilen bir kredi'' diye konuştu. Bakan Ergün, birinci kredi paketinden 5 bin işletmenin yararlanacağını düşündüklerini ve orada 150 milyon liralık kredi hacminin oluşmuş olacağını, üst limiti 100 bin lira olan ikinci kredi paketindense yaklaşık 1.000 işletmenin yararlanacağını düşündüklerini kaydetti. Van merkez ve Erciş'te geçen hafta yapmış oldukları gözlemlerde, yaklaşık 1.000 işletmenin zarar gördüğünü ve bu kredi limitinden yararlanmak isteyeceğini tespit ettiklerini dile getiren Ergün, ''6 bin işletme 250 milyon liralık bir kredi hacminden yararlanma imkanı bulmuş olacak'' dedi.