Van'da çatışma: 1 şehit, 2 yaralı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 korucu şehit olurken, 1 korucu ve 1 asker yaralandı.

Bahçesaray İlçesine 5 kilometre uzaklıktaki Liçan Köyüne saat 19.30 sıralarında bir grup PKK'lı, baskın düzenledi. Korucuların anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

İlk ateş sırasında 1 korucu şehit olurken, 1 korucu ile 1 asker yaralandı.

Bahçesaray Kaymakamı Orhan Aktürk, güvenlik güçlerinin bölgede operasyonu genişleterek sürdürdüğünü ve çatışmaların devam ettiğini söyledi.