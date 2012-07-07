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Van'da çatışma: 1 şehit, 2 yaralı

İlk ateş sırasında 1 korucu şehit olurken, 1 korucu ile 1 asker yaralandı

07 Temmuz 2012 00:18

Van'ın Bahçesaray ilçesinde PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 korucu şehit olurken, 1 korucu ve 1 asker yaralandı.

Bahçesaray İlçesine 5 kilometre uzaklıktaki Liçan Köyüne saat 19.30 sıralarında bir grup PKK'lı, baskın düzenledi. Korucuların anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. 
 
İlk ateş sırasında 1 korucu şehit olurken, 1 korucu ile 1 asker yaralandı. 
 
Bahçesaray Kaymakamı Orhan Aktürk, güvenlik güçlerinin bölgede operasyonu genişleterek sürdürdüğünü ve çatışmaların devam ettiğini söyledi. 

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