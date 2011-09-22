Van'da çatışma: 1 şehit

T24 - Van'ın Çatak İlçesi'nde akşam saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. 1 asker şehit oldu.



Bölgedeki operasyonlarını sürdüren asker ve korucuların bir grup PKK'lı teröristle karşılaşmaları sonucu çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.



Resmi açıklama Van Valisi Münir Karaloğlu'dan geldi: "Çatak ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.''



Çatışmada yaralananlar olduğu belirtilirken, helikopter destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldığı kaydedildi.





