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Van’da çatışma; 1 polis daha şehit oldu, 1 polis yaralı

Çatışma sırasında çevrede bulunan bir kadının da yaralandığı belirtildi

18 Nisan 2016 21:42

Van'ın merkez İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi'nde PKK'lıların bulunduğu eve özel harekât polisleri operasyon yaptı. Operasyonda çıkan çatışmada yaralanan 2 polisten biri şehit oldu.

DHA’nın haberine göre, bugün saat 17.30'da aldıkları ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket polisleri, Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Van Gölü Endüstri Meslek lisesi yakınındaki eve operasyon yaptı. Yapılan operasyona evde bulunan PKK'lılar ateş açarak karşılık verdi. Açılan ilk ateşte 2 Özel Hareket polisi yaralandı. Yaralı polisler Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edilirken, mahalle ve evin çevresi ise çok sayıda polis tarafından sarıldı. Operasyona helikopterler de havadan destek sağladı. Hastanede tedavi altına alınan polislerden birinin şehit olduğu bildirildi. 

Çatışma sırasında çevrede bulunan bir kadının da yaralandığı belirtildi. Yaralı kadın da hastanede tedavi altına alındı.

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