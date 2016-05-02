Van'da çatışma; 1 PKK'lı öldü, 5 kişi gözaltında

Van'ın İpekyolu ilçesi Hacıbekir mahallesi Lalapaşa 16. sokakta çıkan çatışmada 1 PKK’lı öldürülürken 5 kişi de gözaltına alındı. Operasyonda etkisiz hale getirilen PKK mensubunun, örgütün Van bölge sorumlularından olduğu ileri sürüldü.

DHA'nın haberine göre, gelen ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon başlattı. Evde tespit edilen PKK’lılara yönelik gerçekleşen operasyon sırasında çatışma yaşandı. Çatışma sonucu 1 PKK’lı öldürülürken, evdeki diğer 5 kişi de gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 Kaleşnikof tüfek, el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

"Örgütün Van bölge sorumlusu öldürüldü" iddiası

İpekyolu ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen PKK mensubunun, örgütün Van bölge sorumlularından olduğu öne sürüldü. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Hacıbekir Mahallesi Lalepaşa Sokak'ta PKK’lıların bir evde eylem hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen PKK mensubunun "Ciğer" kod adlı Mahmut Çar olduğu belirlendi.

Geçen yıl örgütün Kelereş kampı sorumlusu olan Çar'ın kısa süre önce Van bölge sorumluluğuna getirildiği belirtildi. Örgütün bölge sorumlularından olan Çar'ın üzerinde M-16 piyade tüfeği, 4 dolu şarjör ve 2 el bombası ele geçirildi. Operasyonda ayrıca gözaltına alınan 5 kişinin örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.