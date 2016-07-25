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Van'da çatışma; 1 kişi öldü, 2 yaralı

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldığı öğrenildi

25 Temmuz 2016 02:35

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis zırhlı aracına roketatar ve otomatik silahlarla düzenlenen saldırıya polisler anında karşılık verdi. Çatışma sırasında bölgede bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre; İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi Bayırlı sokak girişine belediyeye ait iş makinesiyle barikat kuran PKK’lılar, olay yerine zırhlı araçlarla gelen polislere roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı.

Atılan 3 roketatar mermisi zırhlı araca isabet etti, olayda ölen yada yaralanan olmazken, zırhlı araçta hasar oluştu. PKK’lılar daha sonra polise uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sırasında tesadüfen bölgeden geçen 3 vatandaş, PKK’lıların açtığı ateşle yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılrıken ismi belirlenemeyen 1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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