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Van'da çadır yangını VAN (A.A)

28 Kasım 2011 01:29

-Van'da çadır yangını VAN (A.A) - 27.11.2011 - Van'da sobadan çıktığı sanılan yangında, yaşlı depremzedenin yalnız yaşadığı çadır, kullanılamaz hale geldi. Hafiziye Mahallesi Kavazoğlu Sokak'ta, Osman Tosun'un (75) evinin bahçesine kurduğu çadırda yangın çıktı. Sobadan dökülen kıvılcımlardan çıktığı belirtilen ve kısa sürede yayılan alevleri gören çevre sakinleri, Tosun'u dışarı çıkardı. Yangın sırasında televizyonun tüpünün patlaması, vatandaşları korkuttu. Vatandaşlar yangını söndürürken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Osman Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin bahçesine kurduğu çadırda tek başına kaldığını belirterek, canını zor kurtardığını ve bütün eşyalarını kaybettiğini söyledi. En çok pasaportunun yanmasına üzüldüğünü dile getiren Tosun, bin lirasının yandığını öne sürdü. Tosun'un kızı Nubar Özalp, babasının çadırına yakın, İki Nisan Caddesi üzerinde bulunan boş araziye kurulan çadır kentte kaldıklarını ifade ederek, ''Bir anda patlama sesiyle çadırdan kendimizi dışarı attık. Daha sonra babamın kaldığı ev tarafında ateşin yükseldiğini gördük. Hemen babamın bulunduğu çadıra gittik. Babamın çadırı tamamen yanmıştı. Önce çok korktum ama babamı görünce bu korku sevince dönüştü'' dedi. Bu arada, yangında çadırı kül olan Tosun'a, Van Valiliği tarafından çadır gönderildiği ve yardımda bulunulacağı bildirildi.

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