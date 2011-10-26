Van'da çadır kuyruğu 1 kilometreyi aştı

T24 - Hükümet yetkililerinin açıklamalarının aksine Vanlılar'ın en büyük sorunu barınma yani çadır eksikliği. Erciş ilçesinde dün gece depremzedelere çadır dağıtımına başlandı. 1 kilometreyi bulan kuyruğa giren depremzedeler saatlerce beklemek zorunda kaldı, isyan etti.





Erciş İlçesi'nde dün gece depremzedelere çadır dağıtılmaya başlandı. İlçe Jandarma Komutanlığı önünden yapılan dağıtımda çadır alabilmek için depremzedeler oluşturdukları yaklaşık 1 kilometrelik kuyrukta saatlerce bekledi.



Kriz merkezine isimlerini yazdıran depremzedelerde çadırlarını almak için kapatılan Erciş-Van karayolu üzerinde yaklayık 1 kilometreye varan uzun kuyruklar oluşturdu.



Yaklaşık 4 bin depremzede saatlerce bekledikleri kuyrukta çadırlarını aldı.



Depremzedeler, en büyük sıkıntılarının çadır olduğunu belirterek, "Artçı sarsıntılar nedeniyle evlerimize giremiyoruz" dedi. Çadır dağıtımı sırasında sorun yaşanmaması için jandarmada sıkı önlemler aldı.



Arama kurtarma ekipleri öncelikle enkazlarda canlı belirtisi olan bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırırken, yakınları göçük altında kalanlar geceyi yine enkaz başlarında geçirdi.



Enkazların yanında yaktıkları ateş ile ısınmaya çalışan aileler, ekiplerin dinleme yapmasının ardından enkazların başına geçerek, yakınlarından bir ses ve mutlu bir haber almaya çalıştı. Geceyi çadırda geçirenler ise çadırlarının önünde yaktıkları ateş ve yaptıkları çayları yudumlayarak ısınmaya çalıştı.

