Van'da bombalı saldırı; 1 şehit

İstanbul'daki patlamanın ardından bir patlama haberi de Van'dan geldi. Van'ın Gürpınar'ın ilçesinde PKK'lılar tarafından yola önceden yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Gürpınar ilçesi Yalınca mahallesi yakınlarında askerlerin menfez ve yol kontrolleri sırasında PKK’lılar tarafından önceden yerleştirilmiş bomba infilak etti.

Meydana gelen patlamada, 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Bombayı yerleştiren PKK’lılara yönelik operasyon başlatıldı.