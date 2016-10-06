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Van'da bombalı saldırı; 1 şehit

Bombayı yerleştiren PKK’lılara yönelik operasyon başlatıldı

06 Ekim 2016 23:24

İstanbul'daki patlamanın ardından bir patlama haberi de Van'dan geldi. Van'ın Gürpınar'ın ilçesinde PKK'lılar tarafından yola önceden yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Gürpınar ilçesi Yalınca mahallesi yakınlarında askerlerin menfez ve yol kontrolleri sırasında PKK’lılar tarafından önceden yerleştirilmiş bomba infilak etti.

Meydana gelen patlamada, 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Bombayı yerleştiren PKK’lılara yönelik operasyon başlatıldı.

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VanBombalı saldırıŞehitGürpınar

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