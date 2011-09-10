-Van'da bir polis memuru kaçırıldı VAN (A.A) - 10.09.2011 - Van'ın Çatak ilçesinde görevli bir polis memuru, düğün dönüşü girdiği bir iş yerinde silahlı 3 kişi tarafından kaçırıldı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru N.Ö'nün, 09 Eylül 2011 tarihinde ilçede katıldığı düğün töreni dönüşü girdiği bir iş yerinde, ellerinde uzun namlulu silah bulunan 3 kişi tarafından kaçırıldığı belirtildi. Olayın İlçe Emniyet Amirliğine bildirilmesinin ardından harekete geçen güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı araştırma başlattığının kaydedildiği açıklamada, olayla ilgisi bulunan 6 kişinin polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi. Polis memurunun bulunması için İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, bölgede operasyonlarını sürdürdüğü ifade edildi.