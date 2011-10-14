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Van'da bir minibüste mühimmat bulundu  VAN (A.A)

14 Ekim 2011 00:47

-Van'da bir minibüste mühimmat bulundu  VAN (A.A) - 13.10.2011 - Van'da polisin ihtarına uymayarak kaçan minibüste, mühimmat ele geçirildi. Van Valiliğinden gönderilen bilgi notunda, '155 polis imdat' hattına gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin, takibe aldıkları minibüse, 'dur' ihtarında bulunduğu bildirildi.  Şüpheli aracın, ihtara uymayarak Gevaş istikametine doğru kaçtığı belirtilen bilgi notunda, şöyle denildi:  ''Söz konusu araç, Gürpınar ilçesi Arkboyu köyü civarında, boş bir arazide terk edilmiş halde bulundu. Araçta inceleme yapan KOM ve Terörle Mücadele ekipleri, zula diye tabir edilen bölmede, 2'si antipersonel, 17'si antitank olmak üzere, toplam 19 adet RPG-7 roketatar, 19 adet plastik roketatar sevk fişeği, 20 adet el bombası gövdesi, 2 kutu el bombası tapası, 10 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 173 adet boş kalaşnikof şarjörü, 10 bin 100 adet uzun namlulu ve ağır silahlara ait olduğu değerlendirilen 7.62 milimetre çapında mermi ele geçirmiştir.''

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