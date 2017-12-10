Van'da bir evde 8 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 8 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.Olayla ilgili şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

İran\'dan yasa dışı yollarla Türkiye\'ye sokulup at ve katırların sırtında kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Van\'ın Çaldıran ilçesindeki bir evde operasyon düzenledi. Operasyonda, evde yapılan aramalarda 8 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

