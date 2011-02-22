Van'da bir çocuğun eline parfüm diye bomba verdiler!

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'Gelirsen önlüğünü yakarım'



A.B, daha önce okula gitmemesi konusunda sokakta birçok kez tehdite maruz kaldığını da söyledi. Hürriyet gazetesinde yer alanm haber şöyle:Dumlupınar İlköğretim Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi A.B, olaydan bir gün önce okul çıkışı yanına gelen ve kendisini “Ahmet” diye tanıtan bir kişinin, 15 Şubat’ta okula gitmemesi konusunda kendisini tehdit ettiğini belirterek, “Bana ‘Gelirsen seni döverim. Çantanı önlüğünü yakarım. Yarın kesinlikle okula gelme’ dedi” diye konuştu. Babasının okula gitmesini istediğini belirten A.B., şunları anlattı: “Öğle saatlerinde okula gitmek için evden çıktım. Arkadaşlarımla okula giderken, mahallede olaylar vardı. Bu sırada yanımıza gelen 2’si yüzü maskeli 3 kişi elime bir parfüm şişesi verdi ve yanımızdan uzaklaştı. Şişenin içinde ne olduğunu anlamaya çalışırken nasıl olduğunu anlamadan bir anda patladı. Yanımdaki arkadaşlarım da yaralandı.”