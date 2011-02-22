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Van'da bir çocuğun eline parfüm diye bomba verdiler!

A.B, parfüm şişesi sandığı bombanın kendisini tehdit eden yüzü maskeli kişilerce verildiğini söyledi.

22 Şubat 2011 02:00

T24 - Van’da terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesi yıldönümü bahanesiyle, 15 Şubat’ta çıkan olaylarda, elinde bomba patlayınca 5 parmağını kaybeden A.B, parfüm şişesi sandığı bombanın kendisini tehdit eden yüzü maskeli kişilerce verildiğini söyledi.

A.B, daha önce okula gitmemesi konusunda sokakta birçok kez tehdite maruz kaldığını da söyledi. Hürriyet gazetesinde yer alanm haber şöyle:

Parfüm diye bomba verdiler'Gelirsen önlüğünü yakarım'

Dumlupınar İlköğretim Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi A.B, olaydan bir gün önce okul çıkışı yanına gelen ve kendisini “Ahmet” diye tanıtan bir kişinin, 15 Şubat’ta okula gitmemesi konusunda kendisini tehdit ettiğini belirterek, “Bana ‘Gelirsen seni döverim. Çantanı önlüğünü yakarım. Yarın kesinlikle okula gelme’ dedi” diye konuştu. Babasının okula gitmesini istediğini belirten A.B., şunları anlattı: “Öğle saatlerinde okula gitmek için evden çıktım. Arkadaşlarımla okula giderken, mahallede olaylar vardı. Bu sırada yanımıza gelen 2’si yüzü maskeli 3 kişi elime bir parfüm şişesi verdi ve yanımızdan uzaklaştı. Şişenin içinde ne olduğunu anlamaya çalışırken nasıl olduğunu anlamadan bir anda patladı. Yanımdaki arkadaşlarım da yaralandı.” 


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