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Van'da belediye otobüsleri dezenfekte ediliyor

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, salgın hastalıkların önüne geçmek için, Belediye'ye ait yolcu otobüslerini, özel temizlik malzemeleriyle dezenfekte ediyor

19 Ocak 2018 18:31

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, salgın hastalıkların önüne geçmek için, Belediye\'ye ait yolcu otobüslerini, özel temizlik malzemeleriyle dezenfekte ediyor.
Birçok alanda hizmetlerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda, havaların soğumasıyla birlikte salgın hastalıklara neden olan virüslerin yayılmasını önlemek amacıyla otobüslerde, hijyen çalışmaları yapılıyor. Otobüsler, her gün temizlik ekipleri tarafından vakumlu süpürgelerle kaba pisliklerden arındırıldıktan sonra, yolcu koltukları, koltukların arka-alt kısımları, düğmeler, direksiyon, cam kenarları, lastikleri, şoför paravanı, yolcu tutamakları büyük bir titizlikle temizleniyor. Genel temizliğin yanı sıra araçlarda belli aralıklarla gribal enfeksiyonlara karşı da özel ilaçlarla dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.
Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla otobüsleri her gece temizlendiğini söyledi.
Mescioğlu, \"Mevsimsel olarak ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla da otobüslerin içleri belirli aralıklarla hastanelerde kullanılan özel temizlik malzemeleriyle dezenfekte ediliyor. Böylece toplu taşım araçları kapalı mekanlarda hızla üreyen virüslerden arındırılmış oluyor. Amacımız vatandaşlarımızı daha kaliteli ve sağlıklı seyahat etmesini sağlamak\" dedi.

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