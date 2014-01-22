Van'da BDP'liler AKP adayını protesto etti, havaya ateş açıldı



AKP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Gülaçar, kent merkezinde seçim çalışması için esnafı ziyareti yaparken, BDP 'li bir grubun protestosu ile karşılaştı. Gülaçar, "Kimseden korkmuyoruz" diye konuşma yapınca, bu kez taşlı saldırıya uğradı. Polis ve korumalarının havaya ateş açarak kalabalığı dağıtırken, Gülaçar da parti binasına alınarak korundu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, partilerin adaylarının seçim çalışmalarına hız verdiği Van'da bugün öğlen saatlerinde olaylar çıktı. AKP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Nuri Gülaçar, Van Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Sanat Sokağı'nda esnaf ziyaretine çıktı. Gülaçar buradan Kazım Karabekir Caddesi'ne geçtiği sırada, toplanan bir grup BDP'nin yeniden aday gösterdiği Van Belediye Başkanı Bekir Kaya lehine slogan atmaya başladı.

Karşılıklı sloganlar atıldı

Yaklaşık 500 kişilik grup bu kez Gülaçar'ı protesto etmeye başlayınca, yanındaki 100 kadar partili de, 'Başkan Gülaçar' sloganı atarak karşılık verdi.

Ardından da Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gülaçar kaldırımda durarak, "Bir daha söylüyorum. Korkan, geri adım atan namerttir. Proje ve hizmetlerinizle kendinizi orta yere koyun ve ifade edin. Ama böyle korkuyla, şiddetle, baskıyla olmaz. Bu memlekete huzur, kardeşlik lazım. Allah'a yemin ediyorum ki, korkmuyorum" diye konuştu.

Taşlı saldırı başladı

AKP adayı Osman Nuri Gülaçar bu konuşmasının hemen ardından BDP'li kalabalık grubun taşlı saldırısına uğradı. Gülaçar'ı korumak isteyen taraftarları, hemen etrafında çember oluşturup, cadde üzerinde bulunan AKP İpekyolu İlçe Başkanlığı'na apar topar sokarken, yakında bulunan polis ve korumalar da havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Saldırının ardından çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Kalabalık bir süre dağılmazken, güvenlik güçleri AKP binası çevresinde önlem aldı.

BDP: Gülaçar yandaşları silah kullandı

AKP Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Nuri Gülaçar'ın BDP'li bir grubun taşlı saldırıya uğraması sırasında, polisler dışında havaya ateş açan bir kişinin de olduğu ileri sürüldü. Olaylarda bir kurşun, yakındaki işyerinin camından girdi. Polis dışında ateş eden kişinin kim olduğu araştırılırken, olay sonrası AKP İpekyolu İlçe binası önünde toplanan BDP'liler de oturma eylemi yaptı.

Oturma eylemi devam ederken olay yerine BDP yöneticiler geldi. BDP'lilerin yaptığı konuşma sonrası toplanan kalabalık Cumhuriyet Caddesi'ndeki Sanat Sokağa yürüdü.

Burada BDP İl Başkan Yardımcısı Atilla Kumli, basına yaptığı açıklamada, AKP Belediye Başkan adayı Osman Nuri Gülaçar taraftarlarının halka ateş açtığını söyledi. Kumli, "Bir yerde istenmiyorsanız silah zoruyla kendinizi kabullendiremezsiniz. Bu bölgede AKP istenmiyor. AKP buradan bence artık çekilmelidir. Biz AKP ve devleti uyarıyoruz. Bu silahı sıkan kişi derhal yakalanmalı ve yargılanmalıdır" dedi.

Bu açıklamaların ardından BDP'liler dağıldı.