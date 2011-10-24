Van'da bazı köyler haritadan silindi



T24 - Yüzlerce binanın yıkıldığı, kalanların büyük bölümünün de ağır ve orta şiddette hasar gördüğü Van'da bazı köylerin 'haritadan silindiği' iddia edildi. Bakan Beşir Atalay ölü sayısının 239'a yükseldiğini açıkladı.







Merkez üssü Van’ın merkeze bağlı Tabanlı Köyü olan dün saat 13.41’de meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki deprem, başta Van kent merkezi ve Erciş İlçesi olmak üzere bir çok yerleşim merkezinde yüzlerce binayı yerle bir etti, bazı köyleri haritadan sildi. Bu sabaha karşı Kriz Merkezinin Van’da 100, Erciş’te 115 olarak açıkladığı ölü sayısı, enkaz kaldırma çalışmaları ilerledikçe artıyor.





Radikal gaztesinde yer alan habere göre, Van kent merkezi ve Erciş ilçesi başta olmak üzere Van Gölü’nün kuzeyindeki yerleşim merkezlerinde büyük yıkıma neden olan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından gelen artçı şoklarla bölge beşik gibi sallanırken, kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Türkiye’nin her yerinden bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altından bir can daha kurtarabilmek için çalışmalarını gece boyu sürdürdü. Yıkılan yüzlerce binanın enkazında sabahın ilk ışıklarıyla arama kurtarma çalışmaları hızlandı.



Depremin haber alınmasından hemen sonra bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri hastane binaları hasar gördüğü için kurulan sahra hastanelerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı, ve çevre illerdeki hastanelere sevk etti. Durumu ağır olan hastalar da ambulans uçak ve helikopterlerle daha donanımlı sağlık tesislerinin bulunduğu illere nakledildi.



Hava sıcaklığının gece sıfıra kadar düştüğü deprem bölgesinde binaların büyük bölümü hasarlı olduğu için evlerine giremeyen halkın büyük çoğunluğu, ya açık alanlarda yaktıkları ateşin başında, ya araçlarında ya da kendi imkanlarıyla yaptıkları derme çatma barınaklarda sabahladı.



Türkiye bu felaket karşısında tek yürek olarak bölgeye yardım yağdırırken, depremzedelerin imdadına yetişen Kızılay Van ve Erciş’te çadır kentler kurdu, depremzedelere sıcak yemek vermeye başladı.









Köyler haritadan silindi





Yüzlerce binanın yıkıldığı, kalanların büyük bölümünün de ağır ve orta şiddette hasar gördüğü Van kent merkezi ve Erciş’te depremden hemen sonra yoğunlaşan kurtarma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla belde ve köylere de kaydırıldı.



Başta 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Van kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Tabanlı ile Mollakasım ve Yeşilsu köyleri olmak üzere tüm evlerin yıkıldığı bazı köyler haritadan silindi. Depremin gündüz saatinde meydana gelmesi ve o sırada halkın dışarıda işinde gücünde olması nedeniyle köylerde can kaybının korkulan boyutlarda olmadığı gözlendi.











