Van'da, başkası yerine ehliyet sınavına giren 128 kişi yakalandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da başkalarının yerine sürücü belgesi sınavına girdikleri iddiasıyla, 64\'ü kursiyer, 128 kişi hakkında \'Resmi belgede sahtecilik\' suçundan işlem yapıldı.

Kent merkezinde, motorlu taşıt sürücü adayları sınavına girecek bazı kursiyerlerin yerine başka kişilerin gireceği yönündeki bilgi üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, operasyon için harekete geçti. Ekipler, Mesut Özata Anadolu, Atatürk Anadolu ve Pakistan Türkiye Dostluğu Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, başkasının yerine sınava girdikleri öne sürülen 64\'ü kursiyer, toplam 128 kişi, emniyete götürülerek haklarında \'Resmi belgede sahtecilik\' suçundan işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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