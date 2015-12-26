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Van’da baraj gölü dondu

Gölgeki buz kütlesi 15 cm'yi buluyor

26 Aralık 2015 14:12

Van’da etkili olan soğuk hava nedeniyle Sarımehmet Barajı’nın yüzeyi buz tuttu. 

Van'ın bazı ilçelerinde ve kırsalında hava sıcaklığının gece sıfırın altında 14 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Muradiye ilçesi sınırlarında bulunan 1 milyon 150 bin metreküp su kapasiteli, 10 bin metrekarelik alana sahip Sarımehmet Barajı dondu.

Yaz aylarında 12 bin hektarlık bir alanı sulamak için kullanılan baraj gölünde aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılıyor. Soğuklarla birlikte barajda bulunan tekne ve kafesler de yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki buz kütlesine gömüldü.

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