-Van'da bankalar kapalı İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) Başkanı Mirza Nadiroğlu, deprem nedeniyle bankaların kapalı olduğunu sanayici ve tüccarın bankacılık işlemlerini yapamadığını belirterek, sanayici ve tüccarların bankalara olan borçlarının 15-20 gün öteleneceğini ümit ettiklerini bildirdi. Nadiroğlu, deprem felaketini yaşayan insanların şu anda çevre illerden gelen yardımlar aracılığıyla ayakta durmaya çalıştığını, artçı depremler nedeniyle insanların dışarda kaldığını, fiziki anlamda yıkılmamış görünen evlerin yüzde 60-70'inin aslında hasarlı olduğunu ve her artçı sarsıntıda bu evlerin hasar görmeye devam ettiğini söyledi. Mirza Nadiroğlu, depremin ildeki ekonomik hayata etkilerine ilişkin şunları kaydetti: ''Şu anda ilimizde ekonomi çarkı, ticari anlamda hayat durmuş halde. Van Organize Sanayi Bölgesi'nde 100'e yakın işletme var. Bu işletmelerde üretim yapılıyor. Buralara kimse gidemiyor. Orada şu anda ekonomi durmuş halde. Bankalar kapalı. Sanayicimiz ve tüccarımız bankacılık işlemlerini yapamıyor. İnsanlar kendi can derdine düşmüş durumda. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi dışında da sanayi üretimi yapan fabrikalarımız var. Un, yem, yapı, beton elemanları... Özellikle inşaat sektörüyle ilgili burada yoğunluktayız. Hayvancılıkta 20 yıl öncesinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van yurt dışına, Ortadoğu'ya, Arap ülkelerine ihracat yaparken, geçmiş hükümetlerin politikalarıyla bu bitme noktasına geldi. Yeni yeni hayvancılıkla ilgili birkaç tesisimiz oldu. Bizim de bir projemiz var. Hayvancılığı bu bölgede tekrar canlandırmak istiyoruz. Ancak yaşanan deprem, yapılmak istenenlerin gerçekleşme süreçlerini olumsuz etkileyebilecektir.'' Van Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan işletmelerin çok hasar görmediğini, diğer taraftan çok sayıda binanın hasarlı hale geldiğini, VATSO binasında ise 5. katın oturulamaz hal aldığını belirten Nadiroğlu, VATSO'ya kayıtlı 12 bin 500 üye bulunduğunu, deprem nedeniyle ilde ciddi anlamda ekonomik bir kayıp olduğunu, ancak şu anda buna ilişkin bir rakamsal büyüklük vermenin mümkün olmadığını kaydetti.