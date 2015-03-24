Van'daki bankada yaşanan 9 saatlik rehine krizi sona erdi

Van'da akşam saatlerinde bir kamu bankasının Erciş Yolu üzerindeki Tuşba Şubesi'ne gelerek soygun girişiminde bulunan Veysel Yolcudağ, polisin düzenlediği operasyon sonucu yaklaşık 9 saat sonra etkisiz hale getirildi.

İknacı polisin görüşmelerinden sonra saat 02.00 sıralarında bankaya ismi açıklanmayan bir avukat girdi. Yolcudağ ile bir süre görüşen avukat dışarı çıktıktan sonra bu kez olayı başından itibaren takip eden ve görevlileri yönlendiren İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, bankaya girdi.

Kısa süre sonra Emniyet Müdürü Karaaslan, soyguncu Yolcudağ ile birlikte bankada çıktı. Kurtarılan bankadaki 5 rehine, dışarıda kendilerine bekleyen yakınlarına sarılarak sevinç gözyaşı döktü.



Bankadan çıkarıldıktan sonra özel bir araca konulan Veysel Yolcudağ, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Böylece saat 16.50'de başlayan rehine krizi sabaha karşı saat 02.15'te sona erdi.

9 saat boyunca yaşananlar...

Kimliği belirlenemeyen şüpheli, dün 16.50 sıralarında gelen kimliği belirsiz silahlı bir kişi, önce güvenlik görevlisini etkisiz getirip silahını aldıktan sonra soygun girişiminde bulundu.

Görevlilerin alarm düğmesine basmasıyla kısa sürede gelen güvenlik güçleri, banka şubesinin çevresini kuşattı.

Teslim olması için yapılan çağrıya, personeli rehin alan soyguncu direnişi sürdürürken, polis operasyon hazırlığına başladı.

Soyguncu, ilk etapta rehin aldığı 7 kişiden, biri hamile 2 kadını saat 19.30 sıralarında serbest bıraktı.

Teslim olması için ikna çalışmaları sürerken soyguncu, hasta olan çocuğunun tedavi masraflarını karşılamak için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Soyguncunun isteği üzerine kendisi ve rehineler için yemek getirilip verildi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Yolcudağ'ın bir dönem Güvenlik İş Sendikası Van Şube başkanlığı yaptığı ve halen 100'üncü Yıl Üniversitesi'nde memur olarak çalıştığı öğrenildi.

500 TL para ve helikopter istedi





Müzakereci polisin ikna etmeye çalıştığı Veysel Yolcudağ'ın 500 bin TL para ve kaçışı için bir helikopter istediği öğrenildi.

Yolcudağ'ın, 3 yıl önce vefat eden babasının beynindeki tümörü tedavi ettirebilmek için çevresinden yüklü miktarda para alduğu ve şu anda 380 bin lira borcunun olduğunu belirttiği ve bunu ödeyebilmek için böyle bir olaya giriştiğini söylediği ifade edildi.

Rehineleri ölümle tehdit etti





Yolcudağ'ın bu talepleri yerine getirilmediği takdirde rehineleri öldürüp intihar etmekle tehdit ettiği öğrenildi. Soyguncunun aynı zamanda üzerinde bomba olduğunu ve bir müdahale olduğu takdirde bunu patlatacağını da söylediği ifade edildi.