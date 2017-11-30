Van'da av malzemesi satan iş yerlerine denetim

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da jandarma ve polis tarafından, av malzemesi satılan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Van\'da 6136 ve 2521 sayılı kanunlar kapsamında; ithali, üretimi, satın alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan alet ve silahlarla ilgili olarak, av malzemesi satan bayilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlere, 3 ekip ve 15 personel katılırken, 10 işyeri kontrol edildi. Denetimlerde standartlara aykırı 27 yivsiz tüfek, 2 kama, 4 kasatura, 6 muşta, 3 muştalı bıçak, 1 hançer, 1 tabanca görünümlü bıçak ile 3 oluklu bıçak ele geçirildi.

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