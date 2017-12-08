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Van'da askeri konvoyda kaza: 10 yaralı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'dan Hakkari yönüne giden askeri konvoydaki 3 zırhlı araç, buzlanma nedeniyle devrildi

08 Aralık 2017 19:09

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'dan Hakkari yönüne giden askeri konvoydaki 3 zırhlı araç, buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada 10 asker yaralandı.
Kaza, bugün öğlen saatlerinde Van- Hakkari karayolunun 46\'ncı kilometresindeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Van\'dan Hakkari yönüne giden askeri konvoyun içerisindeki 3 zırhlı araç, karayolundaki buzlanmadan dolayı sürücülerinin kontrolünden çıkarak peş peşe devrildi. Meydana gelen kazada, 10 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Van\'daki hastanelerde tedaviye alındı. 

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