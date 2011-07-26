-VAN'DA ASKERİ ARAÇLARA TACİZ ATEŞİ ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Van'ın Çatak ilçesinde, önceden yola yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı, askeri araçların geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirildi. Teröristlerin taciz ateşi de açtığı saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, dün, askeri araçların Çatak-Narlı karayolundan geçişleri sırasında Kaçit köyü bölgesinde teröristlerce önceden yola konulmuş el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamanın ardından teröristler uzun namlulu silahlarla araçlara taciz ateşi açtı. Ölü ya da yaralının olmadığı saldırıda araçlarda küçük çaplı maddi hasar oluştu.