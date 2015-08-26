Van'da askeri araca mayınlı saldırı

Van Başkale'de iddiaya göre PKK'lıların yola döşediği mayın, askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Van’ın Başkale İlçesi’nde Bebleşin Karakolu yakınlarında askeri arıcın gecişi sırasında PKK’lılar tarafından yola döşenen mayın uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Saldırı, bugün saat 14.00 sıralarında Başkale- Van karayolunun 30′uncu kilometresinde meydana geldi. Askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı, PKK’lılar tarafından uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.