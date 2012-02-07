-Van'da askeri araç kaza yaptı: 3 yaralı VAN (A.A) - 07.02.2012 - Van'da yoldaki buzlanma sebebiyle takla atan araçta 3 asker yaralandı. Van'dan Başkale'ye giden Piyade Er N.Y. yönetimindeki unimog tipi askeri araç, Gedikbaşı köyü yakınlarında buzlanma sebebiyle yoldan çıkarak takla attı. Sürücü N.Y. ile araçta bulunan Piyade Astsubay M.Ü. ve Piyade Er H.A.S. yaralandı. Yaralı askerler yoldan geçen vatandaşlar ve 112 Acil sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başkale Kaymakamı Bilgihan Bayar, hastaneye giderek yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada yaralanan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, çenesinde kırık bulunan ve başından hafif yaralanan bir askerin Van'a sevk edildiğini söyledi.