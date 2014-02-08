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Van'da askeri araç kaza yaptı: 3 şehit, 18 asker yaralı

Van'da 3 asker şehit oldu. Saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan 18 asker tedavi altına alındı

08 Şubat 2014 11:14

Van’ın Saray İlçesi’ne bağlı, İran sınırında bulunan Karahisar Köyü’ndeki karakola ait askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 18 asker yaralandı.

Kaza gece saat 01.30 sıralarında Saray İlçesi'nin Başkale yakınlarındaki İran sınırında bulunan Karahisar Köyü çevresinde meydana geldi. Rasim Çömez Karakolu'na ait askeri araç, yolun kaygan olması yüzünden yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada isimleri henüz öğrenilemeyen 3 asker şehit olurken, 18 asker de yaralandı. Ferhat Atacan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Saray Kaymakamı Ahmet Can Pınar, olayın meydana gelmesinin ardından bölgeye gerekli ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildiğini, yaralıların Van'a nakillerinin sorunsuz bir şekilde sağlandığını ve durumu ağır olan hiçbir askerin bulunmadığını söyledi. Kaymakam Pınar, şehit askerlerin de helikopterle Van'a sevk edileceğini de aktardı.

Van Asker Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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