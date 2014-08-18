T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da asker ve polis konvoylarına saldırı

Van'ın Gürpınar ve Saray ilçelerinde asker ve polis konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 1 polis yaralandı

18 Ağustos 2014 18:25

Van'ın Gürpınar ve Saray ilçelerinde asker ve polis konvoylarına bombalı saldırı düzenlendi. Bir polis yaralandı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 15 kişilik komando timi saat 10.00 sıralarında Güzelsu ile Sevindik Mahallesi arasında yol güvenliğini sağlamak amacıyla önlem aldı.

Bu sırada timin görev için tedbir aldığı bölgeye daha önceden döşenen patlayıcı, uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Büyük gürültü ile meydana gelen patlamada ölen ve yaralanan olmadı.

Saray ilçesinden İran sınırındaki Kapıköy Hudut Kapısı'na giden İlçe Emniyet Amirliğine ait zırhlı aracın Keçikaya mevkiinden geçişi sırasında da, yola döşenen mayın patlatıldı.

Patlamada, araçta bulunan bir polis memuru hafif şekilde yaralanırken, araçta da hasar oluştu. Yaralı polis, ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırılar sonrası bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.


Kaynak: DHA, AA

ETİKETLER

askerpolisvanbombasaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24