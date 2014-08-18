Van'da asker ve polis konvoylarına saldırı

Van'ın Gürpınar ve Saray ilçelerinde asker ve polis konvoylarına bombalı saldırı düzenlendi. Bir polis yaralandı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 15 kişilik komando timi saat 10.00 sıralarında Güzelsu ile Sevindik Mahallesi arasında yol güvenliğini sağlamak amacıyla önlem aldı.

Bu sırada timin görev için tedbir aldığı bölgeye daha önceden döşenen patlayıcı, uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Büyük gürültü ile meydana gelen patlamada ölen ve yaralanan olmadı.

Saray ilçesinden İran sınırındaki Kapıköy Hudut Kapısı'na giden İlçe Emniyet Amirliğine ait zırhlı aracın Keçikaya mevkiinden geçişi sırasında da, yola döşenen mayın patlatıldı.

Patlamada, araçta bulunan bir polis memuru hafif şekilde yaralanırken, araçta da hasar oluştu. Yaralı polis, ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırılar sonrası bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.



Kaynak: DHA, AA