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Van'da Araştırma Hastanesi, tedbir için boşaltıldı ÇANAKKALE (A.A)

27 Kasım 2011 00:13

-Van'da Araştırma Hastanesi, tedbir için boşaltıldı ÇANAKKALE (A.A) - 26.11.2011 - Van'da, saat 21.22'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Merkez üssü, Kavurma köyü olan depremin ardından, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastalar, görevliler tarafından sedyelerle dışarı çıkarıldı. Bu arada, ameliyata hazırlandığı bildirilen iki hasta da dışarı alındı. Bir müddet hastanenin önünde bekletilen hastalar, daha sonra üşümemeleri için buradaki minibüslere bindirildi. Kentin bazı bölgelerinde vatandaşlar dışarıda bekliyor.

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