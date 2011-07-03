T24 LogoT24 Logo
Gündem

VAN'DA ARAÇ YAKAN KİŞİ YAKALANDI VAN (A.A)

03 Temmuz 2011 12:04

-VAN'DA ARAÇ YAKAN KİŞİ YAKALANDI VAN (A.A) - 03.07.2011 - Van'da son 10 gün içinde 11 aracı yaktığı belirtilen kişi suç üstü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kent merkezinde son 10 gün içeresinde değişik mahallerde 11 aracın yakılması olayı ile ilgili Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri takip başlattı. Yapılan takip sonucu Bahçıvan Mahallesi Güneş 2. Sokakta park halindeki bir minibüsü yakmak isteyen V.E. suç üstü yakalandı. Polis, gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirtilen V.E'nin yakmak istediği minibüste inceleme yaptı. Zanlı V.E'nin, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta Van'da düzenlediği mitingin dağılımı sırasında ellerinde Türk Bayrağı ve AK Parti bayrağını taşıyan partililere saldırırken gözaltına alındığı ve daha sonra mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24