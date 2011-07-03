-VAN'DA ARAÇ YAKAN KİŞİ YAKALANDI VAN (A.A) - 03.07.2011 - Van'da son 10 gün içinde 11 aracı yaktığı belirtilen kişi suç üstü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kent merkezinde son 10 gün içeresinde değişik mahallerde 11 aracın yakılması olayı ile ilgili Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri takip başlattı. Yapılan takip sonucu Bahçıvan Mahallesi Güneş 2. Sokakta park halindeki bir minibüsü yakmak isteyen V.E. suç üstü yakalandı. Polis, gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirtilen V.E'nin yakmak istediği minibüste inceleme yaptı. Zanlı V.E'nin, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta Van'da düzenlediği mitingin dağılımı sırasında ellerinde Türk Bayrağı ve AK Parti bayrağını taşıyan partililere saldırırken gözaltına alındığı ve daha sonra mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.