Van'da araç lastiğinde eroin sevkiyatı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kurubaş Mevkii\'nde, şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik dedektör köpek \'Şila\' ile arama yapıldı. Aramada, aracın arkasındaki yedek lastiğin içinde 8 kilo 190 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Gürpınar ilçesi Kurubaş Mevkii\'nde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpeği \'Şila\' ile yapılan aramada, aracın arkasındaki yedek lastiğin içine gizlenen 11 paket halinde 8 kilo 190 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.



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