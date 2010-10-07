-VAN'DA AİLE KAVGASI: 8 YARALI VAN (A.A) - 10.07.2010 - Van'da iki aile arasında çıkan kavgada, 8 kişi yaralandı. Hatuniye Mahallesi'nde yaşayan ve komşu oldukları öğrenilen Kara ile Zengi aileleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki aile üyeleri taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle son bulan kavgada, Burhan, Ramazan ve Fikret Zengi bıçak, Bülent, Nihat, Orhan ve Mehmet Kara ile Turgay Arseven ise taş ve sopa darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.