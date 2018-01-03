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Van'da ahırda 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde, ahırda depolanan 21 bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi

03 Ocak 2018 15:39

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Çaldıran ilçesinde, ahırda depolanan 21 bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi. 
Van\'da jandarma ve polis ekipleri, Çaldıran ilçesinde bir ahırda kaçak sigara depolandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ile Çaldıran İlçe Jandarma ekipleri, sınır hattından yasa dışı yollarla yurda sokulan kaçak sigaraların depolandığı Çaldıran ilçesi Hangediği Mahallesi\'ndeki  ismi açıklanmayan şüpheli kişinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda, ahırda depolanan 21 bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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