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Van'da ağaçlara ve direklere kuş yuvaları koyuldu

Mehmet AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)-VAN 'ın Gürpınar ilçesinde, kuşlar için özel tasarlanmış yuvalar, ağaçlara ve aydınlatma direklerine monte edildi

11 Aralık 2017 20:05

Mehmet AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)-VAN \'ın Gürpınar ilçesinde, kuşlar için özel tasarlanmış yuvalar, ağaçlara ve aydınlatma direklerine monte edildi.
Gürpınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü; serçe, kumru, güvercin gibi kuşların soğuk kış günlerinde barınmalarına olanak sağlamak için çalışma başlattı. Ağaç ve aydınlatma dreklerine monte edilen özel yuvalar, hem kuşları soğuktan koruyacak, hem de yiyecek bulmalarına imkan sağlayacak. Yetkililer, kuş yuvalarının ilçenin birçok noktasına bırakılacağını, yaban hayatı ve sahipsiz sokak hayvanları için de kış ayları boyunca  çalışma yürütüleceğini belirtti.

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