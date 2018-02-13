Van'da Afrin için gönüllü askerlik başvuru

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) -VAN\'da, aralarında kadınların da bulunduğu bir grup, Afrin\'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak istediklerini belirterek, askerlik şubesine dilekçe verdi.

Van\'da bulunan Vatansever Gençler Derneği üyesi, aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi, TSK\'nın Afrin\'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak istediklerini belirterek, Merkez İpekyolu ilçesinde bulunan askerlik şubesine başvurdu. Gönüllü askerlik başvurusunda bulunan grup adına açıklama yapan Vatansever Gençler Derneği\'ne üye Yavuz Taşdemir; Türk, Kürt, Arap ve Çerkezlerin tek bir vatanın evlatları olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Ülkemizde yapılan dahili ve harici saldırıların bertaraf edilmesi noktasında Van ilinde faaliyet gösteren Vatansever Gençler Derneği üyesi ve yönetimi olarak yaşananlara kayıtsız kalınmaması için devletimizin ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Kahraman ordumuzun yürüttüğü bu savaşta safların netleşmesi hususunu da göz önünde bulundurarak, safımızı net bir şekilde belli etmek ve bu uğurda seve seve kanımızın son damlasına kadar mücadele etme noktasında tereddüt göstermeyeceğimizin bilinmesini isteriz. İslamın son kalesi olan ülkemizin ne hainlere ne de onların yularını elinde bulunduran şer güçlerine teslim etmeyeceğiz. Unutulmamalıdır vatanın sol yanı Van\'dır, Çanakkalede yatan benim de atamdır. Bizi güçlü yapan atalarımızın Çanakkale\'de yaptığı gibi birliğimiz, imanımız, birlikteliğimiz olacaktır. Kürt, Türk, Arap, Çerkez hep bir vatanın evlatlarıyız.\"



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