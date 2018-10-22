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Van'da Afganistan ve Pakistan uyruklu 167 kacak yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'da, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 167 kaçak göçmen yakalandı

22 Ekim 2018 15:26

VAN, (DHA)- VAN\'da, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 167 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.
İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hacıbekir Mahallesi Hisar 1. Sokak\'ta kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Belirlenen adreste yapılan aramalarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 112 Afganistan ve 55 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 167 kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasadışı yolarla girdikleri belirlenen kaçaklar, işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.

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