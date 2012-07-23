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Van'da AFAD'a rüşvet operasyonu: 10 kişi gözaltında

Depremlerde hasar gören binalarla ilgili hazırlanan raporların, AFAD'ta görevli bazı memurlar tarafından 'rüşvet karşılığı' değiştirildiği yönündeki iddia üzerine soruşturma başlatıldı

23 Temmuz 2012 15:05

Van Polisi rüşvet alındığı iddiasıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
 
Kentte 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen depremlerde hasar gören binalarla ilgili hazırlanan hasar tespit raporlarının, Van İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli bazı memurlar tarafından 'rüşvet karşılığı' değiştirildiği yönündeki iddia üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, bazı memurların evlerine sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Hasar tespit raporlarının hazırlandığı Van-Erciş karayolundaki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde de arama yapan KOM ekipleri, gözaltına alınan zanlıların kullandığı bilgisayarlar ile belge ve dokümanları incelemek üzere emniyete götürdü.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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