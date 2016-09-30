Van’da açığa alınan öğretmenlerden kitap okuma eylemi

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında açığa alınan öğretmenler Van'da kitap okuma eylemi yaptı.

15 Temmuz darbe girişimini ardından ilan edilen olağanüstü uygulamasının (OHAL) 667 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle ihraç edilen Eğitim Sen'li öğretmenler 29 Eylül'de oturma eylemi yaptı.

Sanat Sokağı’nda bir araya gelen öğretmenler “Barış istediği için ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenime dokunma” pankartını açtı. Oturma eylemi öncesinde Eğitim Sen Şube Eş Başkanı Gülcan Korkmaz Sağyiğit açığa almaları protesto için kitap okuyacaklarını açıkladı, eğitim emekçileri bir saat boyunca sokakta kitap okudu.