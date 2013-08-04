Van’da Abdullah Öcalan eylemine sert müdahale

Van'da Abdullah Öcalan'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek eylem yapan gruba, polis müdahale etti. Polisin biber gazı, basınçlı su sıkılarak gruba müdahale etmesine tepki gösteren 3 seyyar satıcı polisi soyunarak protesto etti.

Abdullah Öcalan'ın sağlık sorunlarının giderilmesini isteyen kalabalık, Ordu Caddesi üzerinde bulunan Mavi Plaza önünde akşam saatlerinde toplandı. Aralarında BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, BDP'li Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, BDP İl Başkanı Musa İtah, Eşbaşkan Figen Yaşar ile yaklaşık bin kişi, buradan basın açıklaması yapmak üzere Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Beşyol mevkine yürümek istedi.

Plastik mermi de kullanıldı

Ancak polis yürüyüşe izin vermeyeceğini belirtti. Araya BDP Van Milletvekili Gür girdi. Israrlara rağmen polis yürüyüşe izin vermeyince kalabalık arasında bulunan bazı kişiler polise taş atmaya başladı. Bunun üzerine de olaylar başladı. Polis grubu gaz bombası, basınçlı su ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Aralarında Belediye Başkanı Kaya ile İl Eşbaşkanı Yaşar'ın da bulunduğu bir grup ise Sanat Sokağı'na doğru yürümek istedi. Bu sırada da Belediye Başkanı Kaya ile Eşbaşkan Yaşar, polis ve göstericiler arasında kaldı. Yaşanan itişme sırasında ise Belediye Başkanı Kaya polise tepki gösterdi. Buradaki gerginlik, güvenlik şube polislerinin araya girmesiyle yatıştı.

Esnaf çareyi soyunmakta buldu

Öte yandan, Doğan Haber Ajansı’ndan Murat Çağlar’ın haberine göre, Sanat Sokağı'nda en büyük zararı ise yaklaşan bayram nedeniyle sokakta tezgah kuran seyyar satıcılar gördü. Olaylar sırasında birçok seyyar satıcının tezgahı zarar gördü. Bunun üzerine seyyar satıcı olduklarını söyleyen 3 kişi soyunarak polise tepki gösterdi. 3 seyyar satıcı, kendilerinin de polisler tarafından alınmasını istedi. Saat 22.00 sıralarında başlayan olaylar ara sokaklarda bir süre devam etti.