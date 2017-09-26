T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da 9 ayda 5 milyon 229 bin 223 paket kaçak sigara ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da, polisin 9 ayda yaptığı 211 operasyonda, piyasa değeri 36 milyon 604 bin 561 TL olan, toplam 5 milyon 229 bin 223 paket kaçak sigara ele geçirildi

26 Eylül 2017 17:53

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da, polisin 9 ayda yaptığı 211 operasyonda, piyasa değeri 36 milyon 604 bin 561 TL olan, toplam 5 milyon 229 bin 223 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 368 şüpheliden 28\'i sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü, 1 Ocak- 26 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen 211 kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili açıklama yaptı. Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 1 Ocak- 26 Eylül 2017 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 211  olayda yaklaşık piyasa değeri 36 milyon 604 bin 561 TL olan toplam 5 milyor 229 bin 223 paket  kaçak sigara ele geçirilmiştir.Gümrük kaçağı ticareti yapan veya nakleden toplam 368 şahsa 5 bin 607 sayılı sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılmış olup , 28  şahıs tutuklanmıştır.İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir.\" 

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZVAN DHA VANTLOperasyonlardaVan Emniyet MüdürlüğüOcakEylülEmniyet MüdürlüğüEmniyet MüdürlüğümüzKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüGümrük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24