Van'da 9 ayda 5 milyon 229 bin 223 paket kaçak sigara ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da, polisin 9 ayda yaptığı 211 operasyonda, piyasa değeri 36 milyon 604 bin 561 TL olan, toplam 5 milyon 229 bin 223 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 368 şüpheliden 28\'i sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü, 1 Ocak- 26 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen 211 kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili açıklama yaptı. Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 1 Ocak- 26 Eylül 2017 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 211 olayda yaklaşık piyasa değeri 36 milyon 604 bin 561 TL olan toplam 5 milyor 229 bin 223 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir.Gümrük kaçağı ticareti yapan veya nakleden toplam 368 şahsa 5 bin 607 sayılı sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılmış olup , 28 şahıs tutuklanmıştır.İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir.\"



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