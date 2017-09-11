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Van'da 9 ayda 2 ton 21 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da polisin şüphe üzerine bir otomobilde yaptığı aramada 46 kilo 79 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

11 Eylül 2017 15:35

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'da polisin şüphe üzerine bir otomobilde yaptığı aramada 46 kilo 79 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 Ocak-10 Eylül tarihleri arasında düzenlediği 125 operasyonda ise 2 ton 21 kilo 802 gram eroin ele geçirildiği belirtildi. 
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından merkez Edremit İlçesi Kurabaş mevkiinde  oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Uyuşturucu operasyonları için eğitilen \'Zeyna\' adlı köpekle yapılan aramalarda, aracın yakıt deposuna gizlenen 90 paket halinde 46 kilo 79 gram eroin ele geçirildi. Polis A.R., E.Ö. ve H.R. adlı kişileri gözaltına aldı.
9 AYDA 2 TON 21 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 aylık operasyon bilançosunu da açıkladı. Ekipler, 1 Ocak-10 Eylül tarihleri arasında 125 operasyon düzenlerken, bu operasyonlarda toplam 2 ton 21 kilo 802 gram eroin geçirdi.

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