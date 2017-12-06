Van'da 894 kilo esrar ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 894 kilo esrar ele geçirilirken,1 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, bu operasyonda ele geçirilen esrarın son zamanlardaki en yüksek miktar olduğunu belirtti.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat ekipleri, öğrencilere pazarlamak ve bir kısmını da batı illerine sevk etmek üzere İran\'dan uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Alınan istihbarat üzerine Van\'ın Başkale ilçesi kırsal kesiminde bir şüpheli teknik takibe alındı. Jandarma ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü İran sınırına yakın bölgeye, adeta nefes kesen bir operasyon düzenledi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda, 894 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.Jandarma ekiplerinin kameraya kaydettiği operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarının ise son zamanlardaki en yüksek miktar olduğu belirtildi.



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