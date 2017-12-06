T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da 894 kilo esrar ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu düzenlendi

06 Aralık 2017 18:20

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 894 kilo esrar ele geçirilirken,1 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, bu operasyonda ele geçirilen esrarın son zamanlardaki en yüksek miktar olduğunu belirtti.
Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  ile İstihbarat ekipleri, öğrencilere pazarlamak ve bir kısmını da batı illerine sevk etmek üzere İran\'dan uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Alınan istihbarat üzerine Van\'ın Başkale ilçesi kırsal kesiminde bir şüpheli teknik takibe alındı. Jandarma ekipleri,  hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü İran sınırına yakın bölgeye, adeta nefes kesen bir operasyon düzenledi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda, 894 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.Jandarma ekiplerinin kameraya kaydettiği operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarının ise son zamanlardaki en yüksek miktar olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZVAN DHA VAN BaşkaleOperasyondaYetkililerVanJandarma Komutanlığı KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleAlınanBaşkaleFilmJandarmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24