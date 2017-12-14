Van'da 81 kilo 920 gram eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurup narkotik dedektör köpek \'Efes\' ile arama yaptığı araçta 81 kilo 920 gram eroin ele geçirildi.Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar İlçesi Kurubaş Mevkii\'ndeki denetim noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpek \'Efes\' ile birlikte yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde 160 paket halinde 81 kilo 920 gram eroin ele geçirildi. Eroin ile ilgili F.C., H.C. ve İ.C gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.



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