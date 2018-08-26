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Van'da 81 kilo 420 gram sıvı eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak ve Kızılca mahalleleri arasında bulunan yolda, 4 ayrı plastik bidon içerisinde toplam 81 kilo 420 gram likit eroin maddesi ele geçirildi

26 Ağustos 2018 13:14

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN\'ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak ve Kızılca mahalleleri arasında bulunan yolda, 4 ayrı plastik bidon içerisinde toplam 81 kilo 420 gram likit eroin maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Albayrak ve Kızılca mahalleleri arasında bulunan yolda arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, beton menfez içerisine gizlenmiş 4 ayrı plastik bidon içerisinde toplam 81 kilo 420 gram likit eroin maddesi ele geçirildi.
Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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